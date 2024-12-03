Режиссер новой «Эммануэль» рассказала, зачем пересняла культовый фильм

«В оригинальной “Эммануэли” чего только не было, понятно, что в свое время она наделала шума. Но сегодняшней аудитории в интернете доступно абсолютно все, что угодно, в любое время. Мне кажется, сегодня авторам эротического кино имеет смысл обращаться к воображению, заставлять зрителя размышлять о том, что же осталось за кадром», — отметила Диван.