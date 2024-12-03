Режиссер новой «Эммануэль» рассказала, зачем пересняла культовый фильм

В российский прокат вышла картина «Эммануэль» — современная версия культового эротического фильма, главные роли в которой сыграли Ноэми Мерлан и Наоми Уоттс. В интервью для Кино Mail режиссер фильма Одри Диван рассказала, что изначально не планировала делать новую экранизацию книги Эммануэль Арсан. Однако один из диалогов в романе заставил ее задуматься о природе эротизма и его использовании в качестве языка в современном кино.
«В оригинальной “Эммануэли” чего только не было, понятно, что в свое время она наделала шума. Но сегодняшней аудитории в интернете доступно абсолютно все, что угодно, в любое время. Мне кажется, сегодня авторам эротического кино имеет смысл обращаться к воображению, заставлять зрителя размышлять о том, что же осталось за кадром», — отметила Диван.
По словам постановщицы, окончательное решение снимать фильм пришло к ней после того, как она придумала новую героиню этой истории: «Это женщина, которая вынуждена в одиночестве проводить время в отеле. Она разучилась получать удовольствие от секса, и ее цель — вернуть ощущения. Когда эта история сформировалась, я перезвонила продюсерам и сказала: "Ладно, давайте снимем "Эммануэль"».
Отвечая на вопрос, переживала ли она из-за потенциальной реакции давних поклонников «Эммануэли», Одри Диван призналась, что всегда испытывает волнение и страх, когда берется за новый фильм.
«Но я научилась доверять своему страху, он теперь мой союзник. У кого-то из зрителей точка зрения сформируется еще до просмотра. Кто-то будет рад увидеть новую версию. Других наверняка рассердят изменения, которые я внесла. При этом мне кажется, что мой фильм вполне интересен и той аудитории, к которой обращалась оригинальная “Эммануэль”, то есть мужчинам», — добавила режиссер.
Фильм «Эммануэль» можно увидеть на больших экранах с 28 ноября.