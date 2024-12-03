Марго Робби настояла на том, чтобы раздеться перед ДиКаприо на съемках

Актриса Марго Робби призналась, что настояла на том, чтобы сняться полностью обнаженной в фильме «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ДиКаприо. Об этом звезда рассказала на подкасте Talking Pictures.
Робби сыграла в картине Мартина Скорсезе свою первую крупную роль в кино — она исполнила роль Наоми, бескомпромиссной жены Джордана Белфорта (ДиКаприо).
Перед съемками одной из сцен режиссер сказал на тот момент 20-летней актрисе, что она может остаться в халате. Робби вспомнила, что сделала выбор в пользу полного обнажения. Она считала, что именно так поступила бы ее героиня в том эпизоде.
«Суть в том, что она собиралась выйти полностью обнаженной — именно эту карту она разыгрывала», — рассказала актриса.
Также Марго Робби поделилась, как на пробах дала пощечину Леонардо ДиКаприо, хотя по сценарию их герои должны были поцеловаться.
«Я подумала, что поцелую Леонардо ДиКаприо прямо сейчас, и это будет потрясающе. Мне не терпелось рассказать об этом всем своим друзьям. Но потом решила… нет», — вспомнила знаменитость.
Она призналась, что после этого поступка на студии наступила тишина, которая показалась ей вечностью. Но затем все члены съемочной группы «разразились хохотом».