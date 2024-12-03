Представитель Ирины Муравьевой рассказал о состоянии актрисы

С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Актриса дебютировала в кино в 1973 году. Среди ее наиболее известных киноработ — Людмила Свиридова в мелодраме «Москва слезам не верит», Нина Соломатина в фильме «Карнавал», Надя Клюева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.