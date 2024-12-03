Забайкальский международный кинофестиваль в 2025 году пройдет 5-8 июня

Забайкальский международный кинофестиваль — это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Мероприятие проводится с 2011 года, в 2020 и 2021 годах его откладывали из-за пандемии коронавируса. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. В 2024 году фестиваль проходил с 30 мая по 2 июня.