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Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище»

Белорусский лидер указал на то, что кино является самым важным видом искусства
Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоИсточник: Legion-Media.ru

То, что происходит в белорусском кинематографе на сегодняшний день, является позорищем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Белорусский лидер указал на то, что кино является самым важным видом искусства. «Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание», — сказал он, назначая Руслана Чернецкого министром культуры страны.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать.