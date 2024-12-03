Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище»

Белорусский лидер указал на то, что кино является самым важным видом искусства. «Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание», — сказал он, назначая Руслана Чернецкого министром культуры страны.