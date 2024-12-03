В Сибири завершили съемки фильма с двойником Леонардо ДиКаприо

Ранее Романов сообщал ТАСС, что в основе сюжета история героя — Лео, голливудского актера, который оказывается в глухой алтайской деревне, где знакомится с местными жителями и даже находит свою любовь. Главную роль в картине исполняет якутский актер, известный как российский двойник Леонардо ДиКаприо — Александр Ясень. Премьера фильма планируется уже в 2025 году, добавил продюсер.