После этого в СМИ заговорили о «встрече года» — звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн, которого часто сравнивают с Тимоти Шаламе, наконец познакомился со своим американским коллегой на ковровой дорожке премии. В сети появились совместное фото и видео актеров, а в комментариях встречу Шаламе и Эйдельштейна в шутку называют «конкурсом двойников».