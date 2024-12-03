В Нью-Йорке состоялась церемония вручения кинопремии Gotham Awards 2024. Одним из претендентов на премию независимого кино стала «Анора» Шона Бэйкера: фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля был выдвинут в четырех категориях (включая номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» для Юры Борисова), но остался без наград.
После этого в СМИ заговорили о «встрече года» — звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн, которого часто сравнивают с Тимоти Шаламе, наконец познакомился со своим американским коллегой на ковровой дорожке премии. В сети появились совместное фото и видео актеров, а в комментариях встречу Шаламе и Эйдельштейна в шутку называют «конкурсом двойников».
Главная награда премии «Готэм» в этом году досталась фильму «Другой человек» с Себастианом Стэном в главной роли. Вместе с «Анорой» за приз боролись также такие картины, как «Претенденты» Луки Гуаданьино, «Плохая девочка» с Николь Кидман и «Мальчишки из “Никеля”» РаМелла Росса.