Порт-Сент-Луси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча года: Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе познакомились и сделали совместное фото

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн, за которым закрепилось прозвище «русский Тимоти Шаламе», впервые встретился с американским коллегой

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения кинопремии Gotham Awards 2024. Одним из претендентов на премию независимого кино стала «Анора» Шона Бэйкера: фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля был выдвинут в четырех категориях (включая номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» для Юры Борисова), но остался без наград.

После этого в СМИ заговорили о «встрече года» — звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн, которого часто сравнивают с Тимоти Шаламе, наконец познакомился со своим американским коллегой на ковровой дорожке премии. В сети появились совместное фото и видео актеров, а в комментариях встречу Шаламе и Эйдельштейна в шутку называют «конкурсом двойников».

Главная награда премии «Готэм» в этом году досталась фильму «Другой человек» с Себастианом Стэном в главной роли. Вместе с «Анорой» за приз боролись также такие картины, как «Претенденты» Луки Гуаданьино, «Плохая девочка» с Николь Кидман и «Мальчишки из “Никеля”» РаМелла Росса.