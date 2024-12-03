«Я уже русский». Кустурица о возможности получить гражданство РФ

Ранее в беседе с ТАСС сербский режиссер рассказал, что съемки нового фильма, в основу которого лег роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», пройдут летом 2025 года, но подготовка к ним начнется уже в конце января. По его словам, снимать картину будут в кинопарке «Москино», а также в Сербии и во Франции, а в фильме будут играть как российские, так и сербские актеры. При этом он не сообщил, кого именно из актеров уже утвердили на роли, об этом станет известно в конце января.