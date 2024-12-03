«Я уже русский». Кустурица о возможности получить гражданство РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в беседе с ТАСС, что хотел бы получить российское гражданство, если этот процесс не окажется для него затруднительным. При этом режиссер отметил, что уже ощущает себя русским.
На вопрос о намерении получить российское гражданство Кустурица ответил: «Я уже русский. По поводу этого документа — будет видно, легко [ли получить российское гражданство] или нет. Но это не так важно, как то, что я уже чувствую себя русским». У режиссера уже есть два гражданства — сербское и французское.
Он также сообщил, что в ближайшее время начнет работу над картиной, где будут задействованы как русские, так и сербские актеры. «Что касается культурных отношений России и Сербии, я буду работать над фильмом, который будет сниматься в Сербии, Америке, России. И можно сказать, что это первый самый большой проект, в котором будут и сербские актеры, и русские актрисы и актеры, команда будет сделана с двух стран», — сказал он.
Ранее в беседе с ТАСС сербский режиссер рассказал, что съемки нового фильма, в основу которого лег роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», пройдут летом 2025 года, но подготовка к ним начнется уже в конце января. По его словам, снимать картину будут в кинопарке «Москино», а также в Сербии и во Франции, а в фильме будут играть как российские, так и сербские актеры. При этом он не сообщил, кого именно из актеров уже утвердили на роли, об этом станет известно в конце января.
Кустурица дебютировал в полнометражном кино в 27 лет с драмой «Ты помнишь Долли Белл?» о проблемах боснийской молодежи 1960-х годов. Она была показана на Международном кинофестивале в Венеции и удостоилась приза «Золотой лев» как лучший дебютный фильм. Затем едва ли не каждая его картина становилась событием и отмечалась наградами престижных кинофестивалей.
Так, в 1985 году на экраны вышла лента «Отец в командировке», в которой показана жизнь одной семьи в послевоенной Югославии в годы цензуры и репрессий. Семейная драма развивается на глазах шестилетнего мальчика и показана через его восприятие. Картина принесла 30-летнему режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1985 год), приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (1986 год) и номинацию на «Оскар» (1986 год). А в 1989 году Кустурица получил приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер» за драму «Время цыган» («Дом для повешения»). Эта лента стала первым в истории фильмом о цыганах на цыганском языке.