Порт-Сент-Луси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Уинслет пророчили «роли толстушек» в кино

Актриса Кейт Уинслет: учитель говорил, что мне уготованы только роли толстушек
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Слова звезды «Титаника» передает CBS News.

Уинслет вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что актрисе придется довольствоваться «ролями толстушек», если она «собирается так выглядеть».

«А я никогда не была толстой», — возмутилась Уинслет.

После выхода «Титаника» актрису стали высмеивать из-за веса в СМИ. Ей на тот момент было всего 20 лет. Актриса назвала отношение прессы к ней «ужасным».

Также Уинслет вспомнила, как однажды ответила на неприятный комментарий о ее внешности одному из репортеров.

«Я сказала: “Надеюсь, это будет преследовать вас”. Это был прекрасный момент. Прекрасный потому, что это было не только для меня — а для всех людей, которые подверглись такому преследованию», — поделилась знаменитость.

В начале августа Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали за складки на животе. Она призналась, что намеренно демонстрировала несовершенства.