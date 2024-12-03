Бурак Озчивит прилетел в Москву для съемок в российском сериале

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Турецкий актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит снова прилетел в Москву для участия в съемках «Я к тебе надолго» — первого российского сериала с ним в главной роли, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Иви», который снимает этот романтический скетчком.
«Актер приезжал в Москву на съемки нашего романтического скетчкома “Я к тебе надолго” — первого российского сериала с популярным турецким актером в главной роли», — сказали ТАСС в пресс-службе.
По сюжету, герой Озчивита неожиданно приезжает в Россию в гости к Марине, ее играет актриса Юлия Калашникова. Вместе героям предстоит «преодолеть культурные различия, капризы погоды, кулинарные испытания и даже детские травмы». Первую из шести серий зрители смогут посмотреть на «Иви» уже в этом году.
Вместе с онлайн-кинотеатром производством проекта занимается BAR Production. Режиссером выступает Карен Захаров, известный зрителю по проектам «Папины дочки», «Солнце, море, два ствола», «Артек. Большое путешествие» и «Не родись красивой», авторами сценария стали Мария Богданова и Дарья Сойфер.
По словам программного директора онлайн-кинотеатра Рената Шаяхметова, это не первый проект с Озчивитом. «Мы решили пригласить Бурака на главную роль в сериале собственного производства “Иви”, и очень рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень. Кроме того, актриса Юлия Калашникова так полюбилась нашим подписчикам, что у нас не было ни секунды сомнений в том, кто сыграет главную женскую роль. Премьера первого эпизода “Я к тебе надолго” состоится в нашем онлайн-кинотеатре уже совсем скоро — до Нового года», — сказал он в беседе с ТАСС.
Турецкий актер отметил, что этот проект является для него особенным. «Я очень рад в очередной раз сняться для “Иви”. Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах. В ходе съемок нам стало понятно, что, несмотря на большое различие русской и турецкой культур, у нас все равно много общего», — передает пресс-служба слова Озчивита.