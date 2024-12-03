Бурак Озчивит прилетел в Москву для съемок в российском сериале

По словам программного директора онлайн-кинотеатра Рената Шаяхметова, это не первый проект с Озчивитом. «Мы решили пригласить Бурака на главную роль в сериале собственного производства “Иви”, и очень рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень. Кроме того, актриса Юлия Калашникова так полюбилась нашим подписчикам, что у нас не было ни секунды сомнений в том, кто сыграет главную женскую роль. Премьера первого эпизода “Я к тебе надолго” состоится в нашем онлайн-кинотеатре уже совсем скоро — до Нового года», — сказал он в беседе с ТАСС.