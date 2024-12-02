Звезда «Гарри Поттера» задолжал британской короне миллионы долларов

Судья постановил, что 36-летний актер должен британской короне около $2,3 миллиона. Эту сумму он должен выплатить Налоговой и таможенной службе Его Величества (HMRC) — налоговому агентству Великобритании из-за неправильной декларации его остаточных выплат за «Гарри Поттера». Сыгравший Рона Уизли артист декларировал эти поступления в свой бюджет как основной капитал, а не доход.