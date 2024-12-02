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Звезда «Гарри Поттера» задолжал британской короне миллионы долларов

Актера Руперта Гринта уличили в масштабной махинации с налогами
Руперт Гринт
Руперт ГринтИсточник: Alloverpress

Звезде серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Руперту Гринту грозит крупный налоговый штраф после проигрыша дела против британских налоговых органов. О том, что артиста уличили в масштабной махинации с налогами, сообщает издание People.

Судья постановил, что 36-летний актер должен британской короне около $2,3 миллиона. Эту сумму он должен выплатить Налоговой и таможенной службе Его Величества (HMRC) — налоговому агентству Великобритании из-за неправильной декларации его остаточных выплат за «Гарри Поттера». Сыгравший Рона Уизли артист декларировал эти поступления в свой бюджет как основной капитал, а не доход.

HMRC начала расследование налоговой декларации Гринта за 2012 год в 2019 году. Доход в Великобритании облагается гораздо более высокой ставкой налога, чем капитал.

Ранее сообщалось, что сыгравшие братьев Уизли в «Гарри Поттере» стали ведущими кулинарного шоу.