Анджелина Джоли рассказала, как возраст повлиял на ее карьеру

Накануне Джоли сделала редкое заявление о материнстве. В новом фильме «Мария» обладательница премии «Оскар» играет Марию Каллас — одну из самых влиятельных оперных певиц XX века. Когда Джоли спросили, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Каллас к пению, актриса напомнила о своем материнстве.