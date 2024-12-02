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89-летней Джуди Денч подарили попугая, который ругает ее непристойными словами

Актриса рассказала о домашнем питомце
Джуди Денч
Джуди ДенчИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда «Джеймса Бонда» Джуди Денч рассказала, что попугай, которого ей подарили в пандемию, ругает актрису непристойными словами. О питомце она побеседовала с Times.

По словам 89-летней звезды, она проводит много времени, болтая со своим партнером, 81-летним защитником природы Дэвидом Миллсом, и попугаихой Свити.

«Она говорит мне: "Ты проститутка"! Еще она сказала "Борис Джонсон", и это она услышала не от меня», — поделилась актриса.

Денч уточнила, что словарный запас птица пополняет, слушая радио.

«Боже мой, до чего же она забавная. Она очень, очень забавная. У каждого должен быть попугай. Их голоса просто невероятны», — говорит актриса.

Ранее непристойный подарок на Рождество смутил 89-летнюю звезду.