89-летней Джуди Денч подарили попугая, который ругает ее непристойными словами

Звезда «Джеймса Бонда» Джуди Денч рассказала, что попугай, которого ей подарили в пандемию, ругает актрису непристойными словами. О питомце она побеседовала с Times.
По словам 89-летней звезды, она проводит много времени, болтая со своим партнером, 81-летним защитником природы Дэвидом Миллсом, и попугаихой Свити.
«Она говорит мне: "Ты проститутка"! Еще она сказала "Борис Джонсон", и это она услышала не от меня», — поделилась актриса.
Денч уточнила, что словарный запас птица пополняет, слушая радио.
«Боже мой, до чего же она забавная. Она очень, очень забавная. У каждого должен быть попугай. Их голоса просто невероятны», — говорит актриса.
Ранее непристойный подарок на Рождество смутил 89-летнюю звезду.