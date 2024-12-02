Евгений Цыганов вышел в свет с тремя старшими детьми

Евгений Цыганов появился на открытии 3-го российского фестиваля авторского кино «Зимний». Мероприятие накануне состоялось в столичном кинотеатре «Художественный».
Цыганов в этот вечер вышел на красную дорожку со своими старшими детьми — 19 летней Полиной, 18-летним Никитой и 14-летним Андреем. Наследники артиста появились в его первом браке с актрисой Ириной Леоновой.
Звезда «Мастера и Маргариты» провел открытие кинофестиваля вместе со старшей дочерью. В ходе церемонии они станцевали под композицию группы «Ме4та», отсылавшую к фильму «Июльский дождь» Марлена Хуциева.
«Всех поздравляю с этим праздником кино. Хочется пожелать нам всем, чтобы рок-н-ролл и мечта были не только на этой сцене, но мы могли бы увидеть и соприкоснуться с ними на фестивальном экране», — заявил Цыганов.
Стоит отменить, что Полина Цыганова пошла по стопам родителей. В прошлом году она получила приз «Зимнего» как лучшая исполнительница женской роли в фильме «110».
Ранее Юлия Снигирь, вторая жена Евгения Цыганова, сообщила, что снялась в его новом фильме вместе с Полиной Цыгановой.