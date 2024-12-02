Типажи в кино обычно удобны для кастинг-директоров, но часто становятся творческим тупиком для актеров. Им навешивают ярлыки, которые определяют дальнейшую карьеру. Однако даже в такой конкурентной среде, как Голливуд, находятся звезды, которые демонстрируют невероятную гибкость. Их путь — пример того, что смелость в выборе ролей может изменить все. В этой статье расскажем про актеров и актрис, которые не побоялись сменить амплуа.