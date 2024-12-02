Типажи в кино обычно удобны для кастинг-директоров, но часто становятся творческим тупиком для актеров. Им навешивают ярлыки, которые определяют дальнейшую карьеру. Однако даже в такой конкурентной среде, как Голливуд, находятся звезды, которые демонстрируют невероятную гибкость. Их путь — пример того, что смелость в выборе ролей может изменить все. В этой статье расскажем про актеров и актрис, которые не побоялись сменить амплуа.
1. Роберт Паттинсон
Известный всему миру как Эдвард Каллен из сериала «Сумерки» Роберт Паттинсон свой путь в кино начал с образов молодых романтиков. Однако после завершения вампирской саги он решил, что больше никаких «героев девичьих грез»! Некоторое время Роберт пробовал себя в проектах независимых авторов, таких как Дэвид Кроненберг («Космополис», «Звездная карта») и Клер Дени («Высшее общество»).
В 2017 году Паттинсон поразил публику, сыграв отчаянного преступника в стильном неонуаре братьев Сэфди «Хорошее время». А спустя два года Роберт снялся в нашумевшем психологическом хорроре Роберта Эггерса «Маяк». Безумный дуэт Паттинсона и Уиллема Дефо оценили, а роль Ифраима Уинслоу теперь называется одной из лучших в фильмографии молодого артиста.
Позже актер вернулся к блокбастерам, снявшись в «Доводе» Кристофера Нолана. Затем Роберт Паттинсон примерил костюм летучей мыши, став новым воплощением готэмского мстителя в фильме «Бэтмен». В январе 2025 года ожидается премьера новой научно-фантастической картины Пон Джун-хо «Микки 17», в котором Роберт исполняет главную роль.
2. Эмма Стоун
Карьеру в кино рыжеволосая дива начала с молодежных комедий «SuperПерцы», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Отличница легкого поведения». Участие в этих проектах сделала Эмму Стоун звездой, для многих она стала ассоциироваться с несерьезными и исключительно комедийными образами.
В 2014 году мир увидел другую Эмму: в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бердмэн» она предстала в сложном и трагическом образе дочери-подростка главного героя в исполнении Майкла Китона. Два года спустя Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». А в 2024-м артистка удостоилась уже второй статуэтки в той же категории за участие в эстетской черной комедии Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», таким образом убедив публику в своем незаурядном таланте.
Добавим, что для Эммы Стоун это не первая работа с греческим кинорежиссером. Их тесное сотрудничество началось с фильма «Фаворитка» и продолжается до сих пор: актриса сыграла одну из главных партий в новом киноальманахе «Виды доброты», и уже заявлено ее участие в предстоящей научной фантастике от Лантимоса «Бугония», выход которой назначен на 2025 год.
3. Джим Керри
Благодаря комедиям «Эйс Вентура» и «Маска» Джим Керри стал одним из главных комиков Голливуда. Однако актер всегда хотел доказать, что способен на большее. Первым большим шагом к смене привычного амплуа стала картина «Шоу Трумана»: история человека, живущего в мире иллюзий, раскрыла неожиданные грани таланта Керри. Затем последовала драма «Вечное сияние чистого разума», где Джим показал удивительную эмоциональную глубину и доказал, что может заставить зрителя не только смеяться, но и плакать.
Еще одним знаковым проектом в карьере артиста оказался телесериал «Шучу». Роль мистера Пиклза стала одной из самых личных для Керри. В сериале трагическое соседствует с абсурдным, а попытки героя сохранить лицо среди хаоса превращают его в персонажа, близкого каждому. Проект получил множество восторженных отзывов, а Джима Керри похвалили за смелость и утонченность образа.
4. Риз Уизерспун
После ролей в лентах «Блондинка в законе» и «Стильная штучка» Риз Уизерспун проснулась знаменитой, однако ее стали воспринимать исключительно как легкомысленную героиню романтических комедий. Но актриса решила пойти другим путем, начав продюсировать собственные проекты. Благодаря этой инициативе мир увидел сериалы «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», где Уизерспун удалось воплотить сложные драматические образы. Эти проекты не только закрепили за ней репутацию серьезной артистки, но и сделали ее одной из самых влиятельных женщин Голливуда.
В байопике Джеймса Мэнголда «Переступить черту» про Джонни Кэша (Хоакин Феникс), Риз сыграла певицу Джун Картер — вторую жену великого кантри-музыканта. За эту работу она получила премию «Оскар» как лучшая актриса.
5. Стив Карелл
Многим кажется, что культовый образ дурашливого босса Майкла Скотта из сериала «Офис» навсегда закрепил за Стивом Кареллом амплуа неловкого шутника-холостяка. Но в фильмографии Карелла хватает и серьезных драматических ролей. Одна из них — дядя Фрэнк в картине «Маленькая мисс Счастье». Здесь актер впервые раскрывает новую грань своего таланта, воплощая ранимого и меланхоличного интеллигента, пережившего попытку суицида.
В 2014 году Карелл удивил публику образом эксцентричного миллиардера Джона Дюпона в спортивной драме «Охотник на лис». Благодаря этой работе артист получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Годом позже он снялся в оскароносной ленте «Игра на понижение», посвященной финансовому кризису 2008 года. А в 2018-м Стив сыграл отца, отчаянно пытающегося помочь своему сыну, который борется со своим пагубным пристрастием. Трогательный дуэт Стива Карелла и Тимоти Шаламе в драме «Красивый мальчик» был высоко оценен публикой.