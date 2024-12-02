Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Зудина и ее 18-летняя дочь в вечерних нарядах восхитили публику

Актриса вместе с наследницей посетила премьеру клипа Филиппа Киркорова
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Марина Зудина и Мария Табакова
Марина Зудина и Мария ТабаковаИсточник: PersonaStars

Марина Зудина появилась на светском мероприятии Филиппа Киркорова, где он презентовал клип на песню «Черная пантера» в столичном кинотеатре «Художественный». На премьеру актриса пришла со своей 18-летней дочерью Марией Табаковой от народного артиста Олега Табакова.

Зудина для светского вечера выбрала черное облегающее платье в пол с вырезами по бокам. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж.

Мария Табакова надела длинное платье с корсетом, драпировкой на груди и талии. Девушка распустила волосы, уложив их «голливудской волной», и сделала нежный макияж.

Марина Зудина и Мария Табакова
Марина Зудина и Мария ТабаковаИсточник: PersonaStars

Образы актрисы и ее дочери восхитили публику.

«Марина Зудина в 59 лет и ее красивая 18-летняя дочь Мария кажутся сестрами — обе утонченные, красивые, аристократичные», — сделал комплимент светский журналист Феликс Грозданов.

Напомним, Марина Зудина родила дочь Марию в 2006 году в браке с советским актером Олегом Табаковым. Он ушел из жизни в 2018 году.

Наследница кинозвезд в этом году окончила школу и поступила в университет на факультет маркетинга и рекламы.

Ранее Мария Табакова показала фото в прозрачной тунике на пляже.