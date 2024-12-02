Марина Зудина и ее 18-летняя дочь в вечерних нарядах восхитили публику

Марина Зудина появилась на светском мероприятии Филиппа Киркорова, где он презентовал клип на песню «Черная пантера» в столичном кинотеатре «Художественный». На премьеру актриса пришла со своей 18-летней дочерью Марией Табаковой от народного артиста Олега Табакова.
Зудина для светского вечера выбрала черное облегающее платье в пол с вырезами по бокам. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж.
Мария Табакова надела длинное платье с корсетом, драпировкой на груди и талии. Девушка распустила волосы, уложив их «голливудской волной», и сделала нежный макияж.
Образы актрисы и ее дочери восхитили публику.
«Марина Зудина в 59 лет и ее красивая 18-летняя дочь Мария кажутся сестрами — обе утонченные, красивые, аристократичные», — сделал комплимент светский журналист Феликс Грозданов.
Напомним, Марина Зудина родила дочь Марию в 2006 году в браке с советским актером Олегом Табаковым. Он ушел из жизни в 2018 году.
Наследница кинозвезд в этом году окончила школу и поступила в университет на факультет маркетинга и рекламы.
Ранее Мария Табакова показала фото в прозрачной тунике на пляже.