Марина Зудина и ее 18-летняя дочь в вечерних нарядах восхитили публику

Марина Зудина появилась на светском мероприятии Филиппа Киркорова, где он презентовал клип на песню «Черная пантера» в столичном кинотеатре «Художественный». На премьеру актриса пришла со своей 18-летней дочерью Марией Табаковой от народного артиста Олега Табакова.