Звезда «Эмили в Париже» пришла на кинопремьеру в платье с разрезом до бедра

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Актриса переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на уход Коллинза из семьи, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.