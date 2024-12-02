Звезда «Эмили в Париже» пришла на кинопремьеру в платье с разрезом до бедра

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз продемонстрировала фигуру в платье с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
35-летняя Коллинз стала гостьей презентации мюзикла «Дьявол носит Prada», которая прошла 1 декабря в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в золотом макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Артистка добавила к наряду телесные босоножки на каблуках и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.
На мероприятии Лили Коллинз была в сопровождении своего мужа Чарли МакДауэлла.
В ноябре Коллинз впервые за долгое время вышла на публику с супругом в Лондоне.
Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Актриса переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на уход Коллинза из семьи, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.