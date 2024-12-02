Юлия Пересильд снялась в бане. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
40-летняя Пересильд была запечатлена в бане с грейпфрутом в руках. Актриса позировала с уложенными волосами и без макияжа. Знаменитость прикрыла грудь ветками.
У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.
Ранее сообщалось, что дочь Пересильд Анна раскрыла, как ей удалось избежать звездной болезни.