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Юлия Пересильд снялась в бане

Актриса выложила видео из парилки
Юлия Пересильд снялась в бане, фото: соцсети
Юлия Пересильд снялась в бане, фото: соцсети

Юлия Пересильд снялась в бане. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Пересильд была запечатлена в бане с грейпфрутом в руках. Актриса позировала с уложенными волосами и без макияжа. Знаменитость прикрыла грудь ветками.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Ранее сообщалось, что дочь Пересильд Анна раскрыла, как ей удалось избежать звездной болезни