Сериал «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» — продолжение неторопливого и обаятельного детектива, завоевавшего сердца многих зрителей. Делом вновь займется старый добрый майор Черкасов (теперь в отставке) и его чуткая переемница, капитан Соня Тимофеева. Следователи столкнутся с жестокими убийствами победителей «Мослото» и хитроумными махинациями в области государственных лотерей. В этом материале вспоминаем все самое важное о проекте и рассказываем, что известно на данный момент об 11 сезоне сериала «Мосгаз».
Основная информация о сериале
«Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» — продолжение детективного сериала с Андреем Смоляковым в роли харизматичного майора Черкасова. Обладатель несокрушимого характера и элегантной шляпы далеко не всегда действует мягко, но его опыт, принципиальность и чутье неизменно идут на пользу делу. Помогает Ивану Петровичу Черкасову наблюдательная криминалистка Соня Тимофеева. События последних сезонов разворачиваются в 1980-х. Напомним важные детали о сериале:
Жанр: детектив, криминал
Количество серий в 11-м сезоне: пока неизвестно
Режиссер: Евгений Звездаков
Продюсеры: Денис Евстигнеев, Константин Эрнст
Актеры 11-го сезона: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Ольга Лерман, Игорь Верник, Светлана Иванова
Производство: студия «Русский проект»
Когда выйдет 11 сезон сериала
Известно, что одиннадцатый сезон сериала «Мосгаз» выйдет в 2025 году. Точная дата будет объявлена, когда завершится работа над фильмом. Съемки нового сезона начались в конце 2024 года.
Девятый сезон вышел онлайн в апреле 2023 года, десятый — в апреле 2024. Таким образом, можно предположить, что «Мосгаз 11» также выйдет весной, в апреле 2025.
Сколько будет серий в 11 сезоне
Последние три сезона («Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», «Мосгаз. Дело № 8: Западня») состояли из восьми серий. Вполне вероятно, что «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» также будет включать восемь эпизодов.
Трейлер нового сезона сериала «Мосгаз»
Как только трейлер появится, мы добавим его в наш материал.
Чего ожидать зрителям от 11 сезона сериала
Время действия 11 сезона «Мосгаза» — 1983 год. Главный герой сериала Иван Петрович Черкасов вышел в отставку, но от дел отходить не хочет и не может. Опытный и повидавший многое на своем веку следак охотно подключается к расследованию, которым занимаются его коллеги из МУРа.
Новое дело майора Черкасова и ко связано с убийствами людей, выигравших по-крупному в государственной лотерее. Следователи Соня Тимофеева и Виктор Ковалев выходят на организаторов «Мослото»: Белоусова и Шорохова. По версии сотрудников милиции, эти подозрительные типы вполне могут быть замешаны в преступлениях.
Вдобавок муровцы понимают, что кто-то активно вставляет им палки в колеса. Выясняется, что расследование тормозят крупные чиновники, использующие лотерейные розыгрыши в своих целях. Но и это еще не все: следователи обнаружат, что в Научно-исследовательском институте Математики и Кибернетики перспективные специалисты изучают возможности заработка при помощи лотерей. Игровые сети, кажется, охватили всю страну, и героям придется их распутать.
Погружение в эпоху 1980-х обещает быть максимальным: в мосфильмовском павильоне специально для съемок эпизодов с розыгрышами возвели яркую студию советского «Мослото».
Что было в предыдущих сезонах сериала «Мосгаз»
1 сезон
Вышедший в 2012 году первый сезон посвящен поимке серийного маньяка, представлявшегося сотрудником «Мосгаза». Его реальным прототипом был осужденный на смертную казнь Владимир Ионесян. Прозвище этого ужасного убийцы — «Мосгаз» — и дало название всему сериалу. В первом сезоне мы только знакомимся с главными героями — бескомпромиссным майором Черкасовым и новичком — лейтенантом Тимофеевой. Несмотря на упорство, следователям не сразу удается распознать артистичного и обаятельного преступника.
2 сезон
Второй сезон сериала вышел в 2015 году. «Мосгаз. Дело № 2: Палач» основан на реальной истории военной преступницы «Тоньки-пулеметчицы», бывшей на службе у немцев и расстрелявшей в годы Великой Отечественной около полутора тысяч мирных жителей. В 1965 году майор Черкасов сталкивается с убийством молодого парня, готовящего исторический военный очерк. Почерк убийцы оказался похож на то, как расправлялась со своими жертвами загадочная женщина-палач.
3 сезон
В «Мосгаз. Дело № 3: Паук» майор Черкасов и Соня Тимофеева расследуют два дела: громкое ограбление государственного банка и убийства девушек-моделей, тела которых таинственный душегуб возлагает к памятнику Ленина.
4 сезон
В «Мосгаз. Дело № 4: Шакал» — четвертом сезоне сериала следователи ловят банду, совершающую ограбления, переодевшись в милицейскую форму. Черкасову становится известно, что снабжает преступников амуницией кто-то из своих.
5 сезон
События пятого сезона («Мосгаз. Дело № 5: Операция “Сатана”») разворачиваются в 1975 году. Иван Петрович Черкасов, уволенный из МУРАа и работающий обыкновенным участковым, оказывается втянут в необычное расследование. Ему приходится выяснить, как произошла утечка информации, связанная с разработкой секретной ракеты.
6 сезон
В шестом сезоне («Мосгаз. Дело № 6: Формула мести») майор Черкасов и Соня Тимофеева сталкиваются с окутанной тайной гибелью молодого студента. Легендарный следователь находит улики, которые приведут на ипподром и в дом, населенный богемой.
7 сезон
В седьмом сезоне («Мосгаз. Дело № 7: Катран») расследование двойного убийства приводит Черкасова в подпольное казино. Чтобы выйти на след преступника, Соне Тимофеевой придется внедриться в потайное заведение и стать своей среди заядлых игроков.
8 сезон
Восьмой сезон («Мосгаз. Дело № 8: Западня») происходит в разгар подготовки к Олимпиаде-80. Черкасову и его коллегам поручено очистить Москву от «криминального элемента». Вместе с тем им предстоит распутать серию убийств, так или иначе связанных с авторитетом по кличке Череп.
9 сезон
События «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» разворачиваются в 1981 году. Майор понимает, что теряет хватку, а на пятки ему наступает молодой амбициозный следователь. Возможно, легендарному сыщику пора на пенсию, но перед этим он обязан поставить финальную точку в деле, в котором под угрозой находится он сам и вся его семья и близкие. Девятый сезон подвесил интригу — останется ли жив майор Черкасов?
10 сезон
В десятом сезоне («Мосгаз. Дело № 10: Метроном») преступления происходят в Москонцерте: известный артист погибает прямо во время выступления перед зрителями. Муровцы приступают к работе без своего бессменного лидера Ивана Петровича Черкасова, который неважно себя чувствует после бурных событий предыдущего сезона. Но узнав, что Соня Тимофеева находится в беде, Черкасов начинает собственное расследование. Чем закончился 10-й сезон, читайте в нашем материале.
Какие актеры сыграют в 11 сезоне сериала «Мосгаз»
В одиннадцатый сезон сериала «Мосгаз» возвращаются знакомые и любимые герои в исполнении Андрея Смолякова, Марины Александровой, Андрея Мерзликина, Ольги Лерман, Александра Бардукова, Александра Голубева и Сергея Угрюмова.
В продолжении появятся и новые персонажи. Игорь Верник сыграет конферансье «Мослото», а Александр Самойленко — организатора розыгрышей. Также в новом сезоне примут участие Светлана Иванова, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Дмитрий Куличков, Вадим Андреев и Михаил Горевой.
Будет ли 12 сезон сериала «Мосгаз»
На данный момент нет официальной информации о съемках 12 сезона популярного ретро-детектива. Скорее всего, новости о продолжении появится уже после того, как выйдет 11 сезон «Мосгаза».