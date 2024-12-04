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«Мосгаз»: даты выхода 11 сезона сериала в 2025 году

В предвкушении 11 сезона сериала «Мосгаз» с подзаголовком «Розыгрыш» рассказываем все, что на данный момент о нем известно, и вспоминаем, за что любим этот атмосферный ретро-детектив и его героев
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Андрей Смоляков и Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков и Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Сериал «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» — продолжение неторопливого и обаятельного детектива, завоевавшего сердца многих зрителей. Делом вновь займется старый добрый майор Черкасов (теперь в отставке) и его чуткая переемница, капитан Соня Тимофеева. Следователи столкнутся с жестокими убийствами победителей «Мослото» и хитроумными махинациями в области государственных лотерей. В этом материале вспоминаем все самое важное о проекте и рассказываем, что известно на данный момент об 11 сезоне сериала «Мосгаз».

Основная информация о сериале

«Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» — продолжение детективного сериала с Андреем Смоляковым в роли харизматичного майора Черкасова. Обладатель несокрушимого характера и элегантной шляпы далеко не всегда действует мягко, но его опыт, принципиальность и чутье неизменно идут на пользу делу. Помогает Ивану Петровичу Черкасову наблюдательная криминалистка Соня Тимофеева. События последних сезонов разворачиваются в 1980-х. Напомним важные детали о сериале:

Жанр: детектив, криминал
Количество серий в 11-м сезоне: пока неизвестно
Режиссер: Евгений Звездаков
Продюсеры: Денис Евстигнеев, Константин Эрнст
Актеры 11-го сезона: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Ольга ЛерманИгорь ВерникСветлана Иванова
Производство: студия «Русский проект»

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш
2025/Россия
18+
криминал
детектив

Когда выйдет 11 сезон сериала

Известно, что одиннадцатый сезон сериала «Мосгаз» выйдет в 2025 году. Точная дата будет объявлена, когда завершится работа над фильмом. Съемки нового сезона начались в конце 2024 года.

Девятый сезон вышел онлайн в апреле 2023 года, десятый — в апреле 2024. Таким образом, можно предположить, что «Мосгаз 11» также выйдет весной, в апреле 2025.

Сколько будет серий в 11 сезоне

Последние три сезона («Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», «Мосгаз. Дело № 8: Западня») состояли из восьми серий. Вполне вероятно, что «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» также будет включать восемь эпизодов.

Трейлер нового сезона сериала «Мосгаз»

Как только трейлер появится, мы добавим его в наш материал.

Чего ожидать зрителям от 11 сезона сериала

Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Евгений Звездаков, Марина Александрова, Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Евгений Звездаков, Марина Александрова, Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Время действия 11 сезона «Мосгаза» — 1983 год. Главный герой сериала Иван Петрович Черкасов вышел в отставку, но от дел отходить не хочет и не может. Опытный и повидавший многое на своем веку следак охотно подключается к расследованию, которым занимаются его коллеги из МУРа.

Новое дело майора Черкасова и ко связано с убийствами людей, выигравших по-крупному в государственной лотерее. Следователи Соня Тимофеева и Виктор Ковалев выходят на организаторов «Мослото»: Белоусова и Шорохова. По версии сотрудников милиции, эти подозрительные типы вполне могут быть замешаны в преступлениях.

Вдобавок муровцы понимают, что кто-то активно вставляет им палки в колеса. Выясняется, что расследование тормозят крупные чиновники, использующие лотерейные розыгрыши в своих целях. Но и это еще не все: следователи обнаружат, что в Научно-исследовательском институте Математики и Кибернетики перспективные специалисты изучают возможности заработка при помощи лотерей. Игровые сети, кажется, охватили всю страну, и героям придется их распутать.

Погружение в эпоху 1980-х обещает быть максимальным: в мосфильмовском павильоне специально для съемок эпизодов с розыгрышами возвели яркую студию советского «Мослото».

Что было в предыдущих сезонах сериала «Мосгаз»

Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

1 сезон

Вышедший в 2012 году первый сезон посвящен поимке серийного маньяка, представлявшегося сотрудником «Мосгаза». Его реальным прототипом был осужденный на смертную казнь Владимир Ионесян. Прозвище этого ужасного убийцы — «Мосгаз» — и дало название всему сериалу. В первом сезоне мы только знакомимся с главными героями — бескомпромиссным майором Черкасовым и новичком — лейтенантом Тимофеевой. Несмотря на упорство, следователям не сразу удается распознать артистичного и обаятельного преступника.

2 сезон

Второй сезон сериала вышел в 2015 году. «Мосгаз. Дело № 2: Палач» основан на реальной истории военной преступницы «Тоньки-пулеметчицы», бывшей на службе у немцев и расстрелявшей в годы Великой Отечественной около полутора тысяч мирных жителей. В 1965 году майор Черкасов сталкивается с убийством молодого парня, готовящего исторический военный очерк. Почерк убийцы оказался похож на то, как расправлялась со своими жертвами загадочная женщина-палач.

3 сезон

В «Мосгаз. Дело № 3: Паук» майор Черкасов и Соня Тимофеева расследуют два дела: громкое ограбление государственного банка и убийства девушек-моделей, тела которых таинственный душегуб возлагает к памятнику Ленина.

4 сезон

В «Мосгаз. Дело № 4: Шакал» — четвертом сезоне сериала следователи ловят банду, совершающую ограбления, переодевшись в милицейскую форму. Черкасову становится известно, что снабжает преступников амуницией кто-то из своих.

5 сезон

События пятого сезона («Мосгаз. Дело № 5: Операция “Сатана”») разворачиваются в 1975 году. Иван Петрович Черкасов, уволенный из МУРАа и работающий обыкновенным участковым, оказывается втянут в необычное расследование. Ему приходится выяснить, как произошла утечка информации, связанная с разработкой секретной ракеты.

6 сезон

В шестом сезоне («Мосгаз. Дело № 6: Формула мести») майор Черкасов и Соня Тимофеева сталкиваются с окутанной тайной гибелью молодого студента. Легендарный следователь находит улики, которые приведут на ипподром и в дом, населенный богемой.

7 сезон

В седьмом сезоне («Мосгаз. Дело № 7: Катран») расследование двойного убийства приводит Черкасова в подпольное казино. Чтобы выйти на след преступника, Соне Тимофеевой придется внедриться в потайное заведение и стать своей среди заядлых игроков.

Максим Аверин
Максим Аверин

8 сезон

Восьмой сезон («Мосгаз. Дело № 8: Западня») происходит в разгар подготовки к Олимпиаде-80. Черкасову и его коллегам поручено очистить Москву от «криминального элемента». Вместе с тем им предстоит распутать серию убийств, так или иначе связанных с авторитетом по кличке Череп.

9 сезон

События «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» разворачиваются в 1981 году. Майор понимает, что теряет хватку, а на пятки ему наступает молодой амбициозный следователь. Возможно, легендарному сыщику пора на пенсию, но перед этим он обязан поставить финальную точку в деле, в котором под угрозой находится он сам и вся его семья и близкие. Девятый сезон подвесил интригу — останется ли жив майор Черкасов?

10 сезон

В десятом сезоне («Мосгаз. Дело № 10: Метроном») преступления происходят в Москонцерте: известный артист погибает прямо во время выступления перед зрителями. Муровцы приступают к работе без своего бессменного лидера Ивана Петровича Черкасова, который неважно себя чувствует после бурных событий предыдущего сезона. Но узнав, что Соня Тимофеева находится в беде, Черкасов начинает собственное расследование. Чем закончился 10-й сезон, читайте в нашем материале.

Какие актеры сыграют в 11 сезоне сериала «Мосгаз» 

Андрей Смоляков, Сергей Угрюмов, Андрей Мерзликин, Марина Александрова, Александр Голубев, Алексей Бардуков и Вадим Андреев на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков, Сергей Угрюмов, Андрей Мерзликин, Марина Александрова, Александр Голубев, Алексей Бардуков и Вадим Андреев на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

В одиннадцатый сезон сериала «Мосгаз» возвращаются знакомые и любимые герои в исполнении Андрея Смолякова, Марины Александровой, Андрея Мерзликина, Ольги Лерман, Александра Бардукова, Александра Голубева и Сергея Угрюмова.

В продолжении появятся и новые персонажи. Игорь Верник сыграет конферансье «Мослото», а Александр Самойленко — организатора розыгрышей. Также в новом сезоне примут участие Светлана Иванова, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Дмитрий Куличков, Вадим Андреев и Михаил Горевой.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Будет ли 12 сезон сериала «Мосгаз»

На данный момент нет официальной информации о съемках 12 сезона популярного ретро-детектива. Скорее всего, новости о продолжении появится уже после того, как выйдет 11 сезон «Мосгаза».