Вдобавок муровцы понимают, что кто-то активно вставляет им палки в колеса. Выясняется, что расследование тормозят крупные чиновники, использующие лотерейные розыгрыши в своих целях. Но и это еще не все: следователи обнаружат, что в Научно-исследовательском институте Математики и Кибернетики перспективные специалисты изучают возможности заработка при помощи лотерей. Игровые сети, кажется, охватили всю страну, и героям придется их распутать.