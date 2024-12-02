В Москве состоялась торжественная церемония, посвященная старту 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний».
Гостями вечера в кинотеатре «Художественный» стали Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Даниил Воробьев, Анна Банщикова, Полина Лазарева, Елена Валюшкина, Ирина Розанова, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Лянка Грыу, Александр Миндадзе, Петр Налич, Дарья Повереннова и другие звезды.
Ведущими церемонии выступили Евгений Цыганов и его дочь Полина Цыганова, получившая приз кинофестиваля «Зимний» в 2023 году за лучшую женскую роль в фильме «110», а также музыкальная группа «Ме4та». Присутствующих в зале также приветствовали члены жюри, генеральный продюсер «Зимнего» Максим Королев и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
Жюри и конкурсная программа
В состав жюри кинофестиваля «Зимний» в 2024 году вошли актриса Ирина Розанова, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова, актер, режиссер и сценарист Антон Филипенко. Председателем выступает главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.
Конкурсную программу составляют восемь картин — фантастический триллер с Юлией Пересильд «ON и Она» Евгения Корчагина, комедия «Операция “Холодно”» Данила Иванова, триллер «Шаман» Михаила Мерзликина, драма «День недели — любой» Алены Званцовой, «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайты, «Чувства» Виктории Мокеровой, «Спид Стар» Алексея Амбросьева младшего и «Гирокастра» — первая и последняя полнометражная режиссерская работа выдающегося отечественного драматурга Юрия Арабова.
Победители будут определены в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз». Кроме того, у жюри будет возможность сформулировать дополнительную номинацию «Особое упоминание».
Кинофестиваль «Зимний» пройдет с 1 по 7 декабря в московских кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и «Москино Ангара».
Среди целей смотра — укрепление престижа отечественного кино, популяризация его авторского сегмента, поддержка мастеров и молодых кинематографистов, которые видят свое место в авторском кинематографе, а также содействие развитию кинодистрибуции авторского кино России.
Учредителями Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» являются «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд культуры при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.