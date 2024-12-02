Ведущими церемонии выступили Евгений Цыганов и его дочь Полина Цыганова, получившая приз кинофестиваля «Зимний» в 2023 году за лучшую женскую роль в фильме «110», а также музыкальная группа «Ме4та». Присутствующих в зале также приветствовали члены жюри, генеральный продюсер «Зимнего» Максим Королев и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.