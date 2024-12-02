55-летняя Дженнифер Лопез показала фигуру в «голом» топе

Актриса и певица Дженнифер Лопез продемонстрировала фигуру в «голом» топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя Лопез попала в объективы папарацци 30 ноября в Беверли-Хиллз. Фотографы подловили певицу, когда та выходила из ресторана после ужина с друзьями. Актриса появилась на публике в прозрачном топе из страз, который сочетала с шоколадной кожаной юбкой-миди и высокими сапогами на каблуках. Знаменитость добавила к наряду серьги-кольца и темно-коричневую сумку. Она уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками, блестящими тенями и нюдовым блеском.
20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопез решилась на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А в конце октября появилась информация, что Лопез «залечивает развод» отношениями без обязательств.
Недавно Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитость спровоцировала слухи о романе со своим охранником.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез встретит Новый год с Беном Аффлеком после развода.