55-летняя Дженнифер Лопез показала фигуру в «голом» топе

55-летняя Лопез попала в объективы папарацци 30 ноября в Беверли-Хиллз. Фотографы подловили певицу, когда та выходила из ресторана после ужина с друзьями. Актриса появилась на публике в прозрачном топе из страз, который сочетала с шоколадной кожаной юбкой-миди и высокими сапогами на каблуках. Знаменитость добавила к наряду серьги-кольца и темно-коричневую сумку. Она уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками, блестящими тенями и нюдовым блеском.