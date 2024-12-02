Дэниэл Крэйг рассказал, почему отказывался играть Джеймса Бонда

«В то время еще не было сценария, так что моя самонадеянность была невероятной, но я просто все время думал: “Пока не увижу сценарий, не смогу принять решение”. И это был страх того, что решение перевернет всю мою жизнь. Я неплохо зарабатывал в то время… И в целом мог бы продолжать в том же духе и наслаждаться. Я был бы более чем счастлив. Я боялся стать заложником образа Джеймса Бонда», — объяснил актер.