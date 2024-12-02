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Дэниэл Крэйг рассказал, почему отказывался играть Джеймса Бонда

Актер признался, что боялся стать заложником одного образа
Кадр из фильма «Не время умирать»
Кадр из фильма «Не время умирать»

Дэниэл Крэйг вспомнил о своей культовой роли Джеймса Бонда в подкасте Awards Chatter телеканала The Hollywood Reporter.

Во время интервью 56-летний актер сделал признание, заявив, что изначально отказался от шанса сыграть легендарного секретного агента. Он объяснил, с чем были связаны его сомнения.

«В то время еще не было сценария, так что моя самонадеянность была невероятной, но я просто все время думал: “Пока не увижу сценарий, не смогу принять решение”. И это был страх того, что решение перевернет всю мою жизнь. Я неплохо зарабатывал в то время… И в целом мог бы продолжать в том же духе и наслаждаться. Я был бы более чем счастлив. Я боялся стать заложником образа Джеймса Бонда», — объяснил актер.

Также Крэйг назвал Шона Коннери своим любимым Бондом. Однако, когда звезду спросили, кого он хочет видеть следующим в этой роли, Крэйг ответил кратко: «Мне наплевать».

Напомним, Дэниэл Крэйг сыграл в пяти фильмах о Джеймсе Бонде. Первым стал «Казино “Рояль”» в 2006 году. Осенью 2021-го вышел пятый фильм с участием Крэйга — «Не время умирать». Это было последнее для актера появление в роли Бонда.