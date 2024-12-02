Дэниэл Крэйг рассказал, почему отказывался играть Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг вспомнил о своей культовой роли Джеймса Бонда в подкасте Awards Chatter телеканала The Hollywood Reporter.
Во время интервью 56-летний актер сделал признание, заявив, что изначально отказался от шанса сыграть легендарного секретного агента. Он объяснил, с чем были связаны его сомнения.
«В то время еще не было сценария, так что моя самонадеянность была невероятной, но я просто все время думал: “Пока не увижу сценарий, не смогу принять решение”. И это был страх того, что решение перевернет всю мою жизнь. Я неплохо зарабатывал в то время… И в целом мог бы продолжать в том же духе и наслаждаться. Я был бы более чем счастлив. Я боялся стать заложником образа Джеймса Бонда», — объяснил актер.
Также Крэйг назвал Шона Коннери своим любимым Бондом. Однако, когда звезду спросили, кого он хочет видеть следующим в этой роли, Крэйг ответил кратко: «Мне наплевать».
Напомним, Дэниэл Крэйг сыграл в пяти фильмах о Джеймсе Бонде. Первым стал «Казино “Рояль”» в 2006 году. Осенью 2021-го вышел пятый фильм с участием Крэйга — «Не время умирать». Это было последнее для актера появление в роли Бонда.