Назван лидер российского кинопроката за выходные

Комедия режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Фильм о путешествии медвежонка по Амазонке собрал 253,9 миллиона рублей.
Вторую строчку заняла российская комедия «Один день в Стамбуле» (режиссер Авет Оганесян). Ее сборы составили 86,5 миллионов рублей. Роли в картине исполнили Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова.
Замыкает тройку лидеров историческая драма «Любовь Советского Союза» с 50 миллионами рублей за уикенд. Это российская лента о судьбе актрисы Галины Лактионовой. Главные роли в фильме исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.
Неделю назад комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.