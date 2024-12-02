Два короткометражных фильма представят РФ на Хайнаньском кинофестивале

ХАЙКОУ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Россия представит на Шестом Хайнаньском международном кинофестивале (ХМК) два короткометражных фильма, которые будут бороться за приз «Золотой кокос». Об этом сообщили организаторы ХМК.
Как уточняется на странице фестиваля в социальной сети WeChat, от РФ среди 10 фильмов, претендующих на награду в соответствующем сегменте, будут две новинки 2024 года — «Забор» режиссера Льва Евлампиева и «Шелест августа» Даура Ладарии. Остальные восемь короткометражных произведений созданы в Аргентине, Китае и Японии, а также при реализации международных проектов с одновременным участием нескольких стран, в том числе Бельгии, Дании, Италии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и Франции.
Ранее заместитель главы отдела пропаганды парткома провинции Хайнань, генеральный секретарь ХМК Чэнь Цзиян проинформировал, что фестиваль, который будет проходить на острове
В этом году конкурс на получение премии «Золотой кокос» разделен на три категории — это художественные (примерно 900), документальные (около 400) и короткометражные (порядка 3 тыс.) фильмы. Жюри возглавляет французский режиссер Люк Бессон.
Организаторы учредили 10 наград — за лучшее полнометражное кинопроизведение, гран-при, за наиболее выдающуюся режиссуру, сценарий, визуальные эффекты, женскую и мужскую актерские роли, а также за вклад в развитие кинематографа на китайском языке. Кроме того, по призу получат самые впечатляющие документальный и короткометражный фильмы.
ХМК признан одним из четырех главных фестивалей кино КНР, впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. В 2021 году мероприятие было отменено из-за пандемии. Пятый кинофестиваль на Хайнане состоялся