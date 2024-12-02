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Два короткометражных фильма представят РФ на Хайнаньском кинофестивале

Жюри возглавляет французский режиссер Люк Бессон
Люк Бессон
Люк БессонИсточник: Rex / Fotodom.ru

ХАЙКОУ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Россия представит на Шестом Хайнаньском международном кинофестивале (ХМК) два короткометражных фильма, которые будут бороться за приз «Золотой кокос». Об этом сообщили организаторы ХМК.

Как уточняется на странице фестиваля в социальной сети WeChat, от РФ среди 10 фильмов, претендующих на награду в соответствующем сегменте, будут две новинки 2024 года — «Забор» режиссера Льва Евлампиева и «Шелест августа» Даура Ладарии. Остальные восемь короткометражных произведений созданы в Аргентине, Китае и Японии, а также при реализации международных проектов с одновременным участием нескольких стран, в том числе Бельгии, Дании, Италии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и Франции.

Ранее заместитель главы отдела пропаганды парткома провинции Хайнань, генеральный секретарь ХМК Чэнь Цзиян проинформировал, что фестиваль, который будет проходить на острове 4—10 декабря, получил заявки на участие более чем 4,3 тысяч фильмов из 117 стран и регионов. Мероприятие, церемония открытия ключевой части которого состоится 6 декабря, организовано под девизом «Морская жизнь — свет будущего».

В этом году конкурс на получение премии «Золотой кокос» разделен на три категории — это художественные (примерно 900), документальные (около 400) и короткометражные (порядка 3 тыс.) фильмы. Жюри возглавляет французский режиссер Люк Бессон.

Организаторы учредили 10 наград — за лучшее полнометражное кинопроизведение, гран-при, за наиболее выдающуюся режиссуру, сценарий, визуальные эффекты, женскую и мужскую актерские роли, а также за вклад в развитие кинематографа на китайском языке. Кроме того, по призу получат самые впечатляющие документальный и короткометражный фильмы.

ХМК признан одним из четырех главных фестивалей кино КНР, впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. В 2021 году мероприятие было отменено из-за пандемии. Пятый кинофестиваль на Хайнане состоялся 16—22 декабря 2023 года.