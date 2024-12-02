Два короткометражных фильма представят РФ на Хайнаньском кинофестивале

Как уточняется на странице фестиваля в социальной сети WeChat, от РФ среди 10 фильмов, претендующих на награду в соответствующем сегменте, будут две новинки 2024 года — «Забор» режиссера Льва Евлампиева и «Шелест августа» Даура Ладарии. Остальные восемь короткометражных произведений созданы в Аргентине, Китае и Японии, а также при реализации международных проектов с одновременным участием нескольких стран, в том числе Бельгии, Дании, Италии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и Франции.