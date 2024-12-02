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52-летняя София Вергара поделилась снимком в бикини

Актриса София Вергара поделилась снимком в черном бикини
София Вергара в купальнике, фото: соцсети
София Вергара в купальнике, фото: соцсети

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 52-летняя знаменитость запечатлена позирующей на пляже. На ней бикини черного цвета, состоящее из бюстгальтера с бантом и плавок с низкой посадкой. При этом можно заметить, что на ее губах присутствует розовая помада, а волосы распущены.

«Сегодня на пляже второй раунд», — подписала она пост, который набрал 443 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что София Вергара показала фигуру в откровенном образе. Тогда актриса предстала на фото в платье с цветочным принтом, высокий разрез которого оголял ее ногу и бедро.