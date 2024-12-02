52-летняя София Вергара поделилась снимком в бикини

Так, на одном размещенном фото 52-летняя знаменитость запечатлена позирующей на пляже. На ней бикини черного цвета, состоящее из бюстгальтера с бантом и плавок с низкой посадкой. При этом можно заметить, что на ее губах присутствует розовая помада, а волосы распущены.