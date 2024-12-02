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Тим Бертон высказался о новом возможном сотрудничестве с Джонни Деппом

Режиссер заявил, что может снова посотрудничать с Джонни Деппом
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Тим Бертон заявил о новом возможном сотрудничестве с актером Джонни Деппом. Соответствующее заявление постановщик сделал на международном кинофестивале в Марокко, сообщает издание IndieWire.

«Я уверен, что будет», — сказал режиссер, отвечая на вопрос о том, будет ли он снова сотрудничать с актером.

За свою карьеру Депп принял участие в восьми проектах Бертона: снялся в картинах «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес» и «Мрачные тени», а также озвучил главного героя в мультфильме «Труп невесты».

В октябре сообщалось, что Депп впервые после своей «отмены» снимется в голливудском фильме. Он получил одну из главных ролей в боевике Day Drinker («Пьяница»), его партнершей по картине станет актриса Пенелопа Крус.

Ранее «русская девушка» Джонни Деппа сообщила о помолвке.