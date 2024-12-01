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Умер звезда фильмов Жака Одиара и Стивена Спилберга

Скончался французский актер Нильс Ареструп
Нильс Ареструп в фильме «Пророк»
Нильс Ареструп в фильме «Пророк»

Умер французско-датский актер, режиссер и писатель Нильс Ареструп. Об этом сообщило издание Deadline.

Артист скончался в своем доме под Парижем в возрасте 75 лет.

Ареструп известен ролями в фильмах Жака Одиара «Мое сердце биться перестало» и «Пророк», удостоенными премии «Сезар», и ролью в картине Стивена Спилберга «Боевой конь». Кроме того, у артиста была яркая карьера в театре: в частности, он получил премию Мольера за лучшую мужскую роль в постановке пьесы Джона Логана «Красный» о художнике Ротко (2019).

Ранее умерла актриса Вера Карпова, известная ролью старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании» 2007 года. Сообщается, что предварительная причина смерти 91-летней артистки — острая сердечная недостаточность.