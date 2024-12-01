Умер звезда фильмов Жака Одиара и Стивена Спилберга

Ареструп известен ролями в фильмах Жака Одиара «Мое сердце биться перестало» и «Пророк», удостоенными премии «Сезар», и ролью в картине Стивена Спилберга «Боевой конь». Кроме того, у артиста была яркая карьера в театре: в частности, он получил премию Мольера за лучшую мужскую роль в постановке пьесы Джона Логана «Красный» о художнике Ротко (2019).