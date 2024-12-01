Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вышли на публику с дочерью

Актеры Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус появились на публике вместе с дочерью. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили супругов, когда те выходили из кафе La Poubelle в Лос-Анджелесе. Актеры шли с коляской, в которой сидела их восьмимесячная дочь. Модель вышла на публику в белой футболке, темной толстовке, синих джинсах и коричневых очках. Артист отправился на прогулку с ребенком в светлом худи, темно-зеленых брюках-карго, черных очках и кепке.
19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.
Недавно Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо дочери. Модель засняли на прогулке с девочкой. Она несла в переноске ребенка, а в руках держала стакан с напитком и телефон.