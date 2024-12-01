Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вышли на публику с дочерью

Папарацци подловили супругов, когда те выходили из кафе La Poubelle в Лос-Анджелесе. Актеры шли с коляской, в которой сидела их восьмимесячная дочь. Модель вышла на публику в белой футболке, темной толстовке, синих джинсах и коричневых очках. Артист отправился на прогулку с ребенком в светлом худи, темно-зеленых брюках-карго, черных очках и кепке.