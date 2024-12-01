Папарацци показали 43-летнюю Джессику Альбу в бикини

Папарацци подловили 43-летнюю Альбу, когда она отдыхала вместе с семьей в Пуэрто-Вальярте, в Мексике. Актриса была запечатлена в черном бикини, поверх которого накинула рубашку. Знаменитость дополнила пляжный образ большой соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Она отказалась от макияжа и собрала волосы в низкий хвост.