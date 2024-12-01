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Папарацци показали 43-летнюю Джессику Альбу в бикини

Голливудскую актрису засняли в купальнике

Голливудскую актрису Джессику Альбу засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 43-летнюю Альбу, когда она отдыхала вместе с семьей в Пуэрто-Вальярте, в Мексике. Актриса была запечатлена в черном бикини, поверх которого накинула рубашку. Знаменитость дополнила пляжный образ большой соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Она отказалась от макияжа и собрала волосы в низкий хвост.

В июле Джессика Альба снялась в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Она показала видео танцев.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов.

В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.