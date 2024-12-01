Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

Как отмечает издание, недавно расставшийся с Дженнифер Лопез Аффлек много времени проводит с Гарнер, которая помогает актеру справиться с расставанием. На этот раз бывшие возлюбленные встретились, чтобы вместе с тремя детьми раздать бездомным продукты на американский праздник День благодарения.