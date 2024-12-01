Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

Сообщается, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер проводят много времени вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек и Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media.ru

Актеры и бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер раздали еду бездомным в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Как отмечает издание, недавно расставшийся с Дженнифер Лопез Аффлек много времени проводит с Гарнер, которая помогает актеру справиться с расставанием. На этот раз бывшие возлюбленные встретились, чтобы вместе с тремя детьми раздать бездомным продукты на американский праздник День благодарения.

Артисты поженились в 2005 году, начав встречаться еще на съемках фильма «Перл-Харбор». Пара рассталась в 2015 году, но бывшие супруги остались друзьями. С тех пор Бен успел жениться и развестись с Дженнифер Лопез, а Гарнер готовится к свадьбе со своим новым возлюбленным.

Ранее стало известно, что Аффлек и Лопез продолжают общаться после развода, но отношения между бывшими напряженные. Отмечалось, что актер и певица не намерены восстанавливать отношения.