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57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в полупрозрачном платье

Знаменитость позировала, стоя с зонтом в снегопад в Париже
57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в полупрозрачном платье
57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в полупрозрачном платьеИсточник: Газета.Ру

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя Литвинова позировала в черном полупрозрачном платье-макси с длинными рукавами, которое дополнила ремнем Balenciaga. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, серебряными тенями и темно-розовой помадой. Знаменитость позировала, стоя с зонтом в снегопад в Париже.

На прошлой неделе Рената Литвинова показала фото, где предстала в мини-платье, поверх которого надела серую накидку. Артистка добавила к образу массивные золотые серьги и колготки. Режиссер уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и красными губами.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.