Даниил Воробьев признался, что его хотели выгнать из школы за хулиганство

«Нарушение алгоритма — это прямо естественная среда. То есть мне очень нравится этот момент и нравился в детстве. Я всегда заходил именно в эту историю, из-за чего у меня были большие проблемы в садике, в школе, в институте», — признался звезда картины «Кинопленка № 8».