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Даниил Воробьев признался, что его хотели выгнать из школы за хулиганство

Актер рассказал, что в детстве был трудным ребенком

Даниил Воробьев в интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative и Кино Mail рассказал ведущему Вадиму Вернику о том, что в детстве был сложным ребенком и всегда устраивал какой-то протест против правил.

Например, совсем маленьким он без разрешения увел из садика всю группу.

«Нарушение алгоритма — это прямо естественная среда. То есть мне очень нравится этот момент и нравился в детстве. Я всегда заходил именно в эту историю, из-за чего у меня были большие проблемы в садике, в школе, в институте», — признался звезда картины «Кинопленка № 8».

Актер отметил, что эта черта мешала ему, так как часто учителя думали, что он причастен ко всем происшествиям в школе, откуда его не раз пытались отчислить. Ситуацию спасала мать Воробьева.

«Это было не раз. Каждый сезон практически. Мама работала на школу. Просто у нее карма была вот в этом», — шутливо заметил артист.

Сегодня Воробьев благодарен школе, ведь там он познакомился с литературой и иностранными языками. Кроме того, именно в учебном заведении он стал увлекаться актерским мастерством и посещать театральный кружок.