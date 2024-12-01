О чем фильм «Приключения Паддингтона 3»
Появившийся на свет в Перу, но живущий в Лондоне медвежонок Паддингтон получает письмо с родины. Сотрудница дома для престарелых медведей сообщает, что тетя Люси, медведица, воспитывавшая Паддингтона до его отъезда в Великобританию, ведет себя странно и, кажется, прячет какие-то секреты. Встревоженный герой тут же отправляется в Перу, прихватив с собой Браунов, семью, приютившую его в Лондоне. Те как раз переживают не лучшие времена: у родителей — кризис среднего возраста, у детей — подростковая бунтарская фаза. Миссис Браун убеждена, что совместное путешествие укрепит семейные связи. По прибытии выясняется, что тетя Люси пропала; ее поиски ведут Паддингтона и Браунов к затерянному городу Эльдорадо.
Зачем смотреть
Ленты о Паддингтоне 2014 и 2017 годов — из тех редких фильмов, которые нравятся абсолютно всем. Сам медвежонок вызывает невероятное умиление — и при этом регулярно попадает в действительно смешные передряги. Брауны — симпатичное семейство, Лондон — отличный бэкграунд, и даже злодеи, оказывающиеся на пути героев этой франшизы, харизматичны все как на подбор (в первой серии Паддингтону противостояла Николь Кидман, во второй антагонистом стал Хью Грант).
Почти все те же самые комплименты можно сделать и новому фильму «Приключения Паддингтона 3». Разница в первую очередь в том, что теперь Паддингтон исследует не улицы Лондона, а гораздо более непредсказуемые перуанские джунгли. Более того, ему приходится иметь дело сразу с двумя противниками, также заинтересованными в том, чтобы отыскать Эльдорадо.
Возросший уровень опасности не оказывает негативного влияния на характер Паддингтона: это все тот же самый вежливый в мире медведь, готовый устроить веселый хаос при первой же возможности. В свою очередь, «Паддингтон 3» — еще один в полном смысле семейный фильм: трогательный и смешной, яркий, способный увлечь и детей, и взрослых.
Почему можно не смотреть
В «Паддингтоне 3» предостаточно энергии, тем не менее, франшиза понемногу начинает выдыхаться. Салли Хокинс, решившую расстаться с ролью миссис Браун после двух фильмов, вполне можно понять. К Эмили Мортимер, играющей ту же героиню в третьей картине, претензий нет, но трудно избавиться от ощущения, что она все же в чем-то проигрывает предшественнице. Дети Браунов, на этот раз заявленные как подростки-бунтари, вышли анемичными и по большей части помалкивают. Джунгли выглядят ярко — и заодно даже более искусственно, чем открыточный Лондон из предыдущих фильмов.
Наконец, в финале авторы демонстрируют не самое приятное желание усидеть сразу на двух стульях: растрогав аудиторию, возможно, самой сентиментальной сценой за всю историю Паддингтона, они тут же в каком-то смысле отменяют ее, проложив тем самым даже не дорогу, а шоссе к очередному сиквелу.