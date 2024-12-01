Появившийся на свет в Перу, но живущий в Лондоне медвежонок Паддингтон получает письмо с родины. Сотрудница дома для престарелых медведей сообщает, что тетя Люси, медведица, воспитывавшая Паддингтона до его отъезда в Великобританию, ведет себя странно и, кажется, прячет какие-то секреты. Встревоженный герой тут же отправляется в Перу, прихватив с собой Браунов, семью, приютившую его в Лондоне. Те как раз переживают не лучшие времена: у родителей — кризис среднего возраста, у детей — подростковая бунтарская фаза. Миссис Браун убеждена, что совместное путешествие укрепит семейные связи. По прибытии выясняется, что тетя Люси пропала; ее поиски ведут Паддингтона и Браунов к затерянному городу Эльдорадо.