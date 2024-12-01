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Моника Беллуччи посетила кинофестиваль вместе с Тимом Бертоном

Актриса с возлюбленным приехали на международный кинофестиваль в Марракеше

Актриса Моника Беллуччи с режиссером Тимом Бертоном приехали на международный кинофестиваль в Марракеше. Об этом сообщает Daily Mail.

Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

60-летняя Беллуччи позировала в черном облегающем платье, которое дополнила накидкой с белой подкладкой. Ей также сделали укладку с прямыми волосами и вечерний макияж. Вместе с ней вышел на публику ее возлюбленный Тим Бертон.

В сентябре Моника Беллуччи снялась для выпуска журнала Numéro. Актриса предстала перед камерой в откровенных образах. На одном из кадров артистка лежала на столе в черном кружевном топе и прозрачной юбке с завышенной талией. На других снимках знаменитость была запечатлена в боди и пальто, «голом» платье, жакете и рубашке с галстуком. 

Несколько недель назад Моника Беллуччи и ее возлюбленный, режиссер Тим Бертон, стали гостями церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер появился на публике в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.

Ранее Тим Бертон снял Беллуччи в своем фильме «Битлджус Битлджус».