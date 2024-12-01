Эмма Робертс показала редкие фото с подросшим сыном: «Одно лицо»

Звезда «Американской истории ужасов», актриса Эмма Робертс опубликовала редкие фото с сыном на прогулке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Эмма Робертс провела прошедший День благодарения с бойфрендом и сыном. На снимках она показала разные моменты из путешествий, прогулок и домашних посиделок с семьей.
«Благодарность», — написала актриса.
Подписчики заявили, что они с сыном сильно похожи. «Одно лицо», «Сильно похожи», «Копия матери», — высказались они.
Эмма Робертс состоит в отношениях с Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года, артисты познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.
Сыну Эммы Робертс три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка. Как сообщали источники, артисты разъехались после непростого периода отношений. Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс старались разделять родительские обязанности, но не выдержали всех испытаний. И после расставания с экс-возлюбленной актера арестовали в состоянии алкогольного опьянения — его задержали за мелкое правонарушение, но за артиста внесли залог, после чего он был освобожден.