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Эмма Робертс показала редкие фото с подросшим сыном: «Одно лицо»

Звезда «Американской истории ужасов» опубликовала редкие фото с сыном на прогулке
Эмма Робертс с сыном
Эмма Робертс с сыномИсточник: Газета.Ру

Звезда «Американской истории ужасов», актриса Эмма Робертс опубликовала редкие фото с сыном на прогулке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмма Робертс провела прошедший День благодарения с бойфрендом и сыном. На снимках она показала разные моменты из путешествий, прогулок и домашних посиделок с семьей.

«Благодарность», — написала актриса.

Сын Эммы Робертс
Сын Эммы Робертс

Подписчики заявили, что они с сыном сильно похожи. «Одно лицо», «Сильно похожи», «Копия матери», — высказались они.

Эмма Робертс состоит в отношениях с Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года, артисты познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.

Сыну Эммы Робертс три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка. Как сообщали источники, артисты разъехались после непростого периода отношений. Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс старались разделять родительские обязанности, но не выдержали всех испытаний. И после расставания с экс-возлюбленной актера арестовали в состоянии алкогольного опьянения — его задержали за мелкое правонарушение, но за артиста внесли залог, после чего он был освобожден.