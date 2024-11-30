Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж

Звезда сериала «Эйфория», актер Джейкоб Элорди кардинально сменил имидж. Об этом сообщает Vogue.
27-летний Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж — густую бороду и длинные каштановые волосы. Перед журналистами он появился в черном костюме, белой рубашке и с брошью в форме лягушки.
В начале 2024 года Джейкоб Элорди оказался в центре внимания прессы из-за расставания с моделью Оливией Джейд. Поклонники заметили, что 24-летняя Джейд отписалась от Элорди. Затем инсайдер подтвердил сплетни. Когда именно закончился роман знаменитостей, не сообщается.
Сериал «Эйфория» режиссера Сэм Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и имеют различные зависимости. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Сидни Суини и другие актеры.
Ранее еще одна звезда «Эйфории» Барби Феррейра удивила поклонников резким преображением.