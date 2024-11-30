Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж

В начале 2024 года Джейкоб Элорди оказался в центре внимания прессы из-за расставания с моделью Оливией Джейд. Поклонники заметили, что 24-летняя Джейд отписалась от Элорди. Затем инсайдер подтвердил сплетни. Когда именно закончился роман знаменитостей, не сообщается.