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Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж

Актер Джейкоб Элорди удивил новым имиджем
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория», актер Джейкоб Элорди кардинально сменил имидж. Об этом сообщает Vogue.

27-летний Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж — густую бороду и длинные каштановые волосы. Перед журналистами он появился в черном костюме, белой рубашке и с брошью в форме лягушки.

В начале 2024 года Джейкоб Элорди оказался в центре внимания прессы из-за расставания с моделью Оливией Джейд. Поклонники заметили, что 24-летняя Джейд отписалась от Элорди. Затем инсайдер подтвердил сплетни. Когда именно закончился роман знаменитостей, не сообщается. 

Сериал «Эйфория» режиссера Сэм Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и имеют различные зависимости. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Сидни Суини и другие актеры.

Ранее еще одна звезда «Эйфории» Барби Феррейра удивила поклонников резким преображением.