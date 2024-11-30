Раскрыта дата выхода «Форсажа 11» с Вином Дизелем и Скалой

Актер Вин Дизель намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «Форсаж 11» выйдет весной 2026 года.
«В одно ухо мне говорят, что “Форсаж” нужен к марту 2026 года! В другое, что нам нужно два фильма для финала!» — рассказал артист.
Также Дизель поделился кадром из предстоящей картины с вернувшимся во франшизу Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Их героям — Доминику Торетто (Дизель) и Люку Хоббсу (Джонсон) — предстоит «разрешить свои разногласия» в финале.
«Я просто хочу вернуться к настоящим уличным гонкам и реалистичным трюкам… и воссоединению этого прекрасного братства», — подытожил Дизель.
На съемках восьмой части «Форсажа» между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда Скала отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме.
Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. Его сборы перевалили за $617 млн США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за своего отца.