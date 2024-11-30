Кологривый отказался от своих слов об Иване Янковском: «Там все нарезали»

В апреле Никита Кологривый во второй раз усомнился в профессионализме актера Ивана Янковского. Он возмущался, что тот не проходил кастинг в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», хотя его героя могли бы сыграть многие ребята-актеры. Также артист заявлял, что Янковский не сможет «переплюнуть» своего деда Олега.