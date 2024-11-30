Хабенский дебютировал как театральный режиссер, поставив «Чайку» в МХТ

Народный артист РФ, актер Константин Хабенский дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив на сцене МХТ им. Чехова «Чайку».
«“Чайка” — знаковая пьеса, с которой началось великое шествие МХТ по всему миру. Поэтому “Чайка” должна быть в афише нашего театра обязательно. Ее ставили много раз, по-разному, с разными акцентами. На сегодняшний день так сложились обстоятельства, что мне кажется, что я в силах и знаю, о чем должна быть наша “Чайка”», — рассказал Хабенский накануне премьеры чеховской пьесы.
По его словам, героями постановки являются женщины, а в центре повествования находятся их любовь, внимание и тепло к мужчинам. В спектакле речь пойдет о «нормальном человеческом эгоизме», который в юности дополняет максимализм. Хабенский отметил, что с ним работает «прекрасная команда», в том числе сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова и композитор Леонид Федоров.
Премьерные показы идут 30 ноября и 1 декабря на основной сцене театра.
В постановке заняты Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Анатолий Кот, Андрей Максимов и другие артисты. Игорь Верник исполняет роль Евгения Дорна.