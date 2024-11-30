Хабенский дебютировал как театральный режиссер, поставив «Чайку» в МХТ

«“Чайка” — знаковая пьеса, с которой началось великое шествие МХТ по всему миру. Поэтому “Чайка” должна быть в афише нашего театра обязательно. Ее ставили много раз, по-разному, с разными акцентами. На сегодняшний день так сложились обстоятельства, что мне кажется, что я в силах и знаю, о чем должна быть наша “Чайка”», — рассказал Хабенский накануне премьеры чеховской пьесы.