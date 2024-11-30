В результате атаки римлян на Нумидию воин Ханно теряет супругу-воительницу Аришат и попадает в плен. В Риме он становится рабом-гладиатором — непокорным, но настолько эффективным, что его практически сразу же берет под свое крыло Макрин, махинатор со связями и ресурсами. Последнему Ханно говорит, что преследует единственную цель — убить генерала Акация, под руководством которого римская армия одержала победу в Нумидии. Но на деле герой не так прост: его настоящее имя — Луций, его родители — покойный полководец Максимус и дочь императора Луцилла, его мечта — построить новое государство на месте империи, окончательно сгнившей под управлением близнецов Геты и Каракаллы.