О чем фильм «Гладиатор 2»
В результате атаки римлян на Нумидию воин Ханно теряет супругу-воительницу Аришат и попадает в плен. В Риме он становится рабом-гладиатором — непокорным, но настолько эффективным, что его практически сразу же берет под свое крыло Макрин, махинатор со связями и ресурсами. Последнему Ханно говорит, что преследует единственную цель — убить генерала Акация, под руководством которого римская армия одержала победу в Нумидии. Но на деле герой не так прост: его настоящее имя — Луций, его родители — покойный полководец Максимус и дочь императора Луцилла, его мечта — построить новое государство на месте империи, окончательно сгнившей под управлением близнецов Геты и Каракаллы.
Зачем смотреть
Вряд ли кого-то удивит тот факт, что сиквел к вышедшему 24 года назад «Гладиатору» заметно превосходит оригинал в плане зрелищности. И масштабные сражения на море и суше, и схватки на арене показывают, что 86-летний Ридли Скотт все еще может дать фору работающим в жанре экшен режиссерам помоложе. Чего стоит один дебютный бой Ханно/Луция на арене, где герою приходится буквально грызться с взбешенным павианом-переростком; Скотт с самого начала дает аудитории понять, что не собирается шутить, когда речь идет о мордобое и членовредительстве.
Второй «Гладиатор» может похвастаться не только экшеном, но и актерским составом — если не ослепительно звездным, то как минимум впечатляющим. Пол Мескал, которого зрители не привыкли видеть играющим мускулами, вполне убедителен в роли непобедимого воина (но его Луцию, пожалуй, не хватает магнетизма сыгранного Расселом Кроу Максимуса); поклонники первого фильма будут рады вновь увидеть на экране Конни Нильсен в образе Луциллы. Впрочем, наиболее яркие актерские работы в «Гладиаторе 2» — не сам Луций или его мать, а раздираемый противоречиями военачальник Акаций (Педро Паскаль) и коварный, но харизматичный Макрин (Дензел Вашингтон).
Почему можно не смотреть
Не очень понятно, кого именно Скотт считает целевой аудиторией «Гладиатора 2». Фанаты оригинальной ленты наверняка обратят внимание на тот факт, что сиквел во многом является ее пересказом. Многие ситуации и сюжетные ветки вышли настолько схожими, что создается ощущение, будто сценарий фильма написала нейросеть, которой скормили фильм 2000 года (и еще пару работ Скотта), подборку фэнтезийных художественных произведений (Луций пару раз заглядывает в мир мертвых, кроме того, на месте CGI-павианов довольно легко представить каких-нибудь орков) и пару википедийных статей (чтобы было откуда позаимствовать имена).
Сюжет настолько вторичен, что и визуал на третьем часу (хронометраж ленты — 148 минут) начинает утомлять: становится очевидно, что вылизанной картинке, перегруженной компьютерной графикой, лучше подходит определение «кинокомикс», а не «эпическая историческая драма».