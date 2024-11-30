Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис сообщил о завершении кинокарьеры из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что у голливудского актера диагностировали деменцию. Звезду поддерживают его близкие люди: бывшая жена, актриса Деми Мур, их дочери Румер, Скаут и Таллула, а также супруга, модель Эмма Хеминг, и их дочери Мейбел и Эвелин.