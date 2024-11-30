Скаут и Таллула Уиллис в личных блогах опубликовали новые фото со своим отцом, актером Брюсом Уиллисом. Наследницы звезды «Пятого элемента» поздравили его с Днем благодарения, который в этом году отмечался в США 28 ноября.
Девушки подарили знаменитому отцу открытку со словами: «Лучший папа на свете».
«Благодарны», — лаконично подписали кадры девушки.
Поклонники восхитились семейными снимками и признались, что рады видеть 69-летнего Уиллиса улыбающимся и счастливым в окружении близких людей.
«Спасибо его родным за море любви», «Так рада, что у замечательного актера с красивой душой такие прекрасные дочери, которые всегда рядом», «Как здорово видеть счастливую улыбку на его лице», «Спасибо, что делитесь такими теплыми моментами», — писали поклонники.
Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис сообщил о завершении кинокарьеры из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что у голливудского актера диагностировали деменцию. Звезду поддерживают его близкие люди: бывшая жена, актриса Деми Мур, их дочери Румер, Скаут и Таллула, а также супруга, модель Эмма Хеминг, и их дочери Мейбел и Эвелин.