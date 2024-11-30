Юлия Снигирь снялась в фильме Евгения Цыганова вместе с его дочерью

«Теперь я знаю, что, как только соберешься сделать хорошее дело, встретишь на этом пути много хороших людей. И что таких людей на свете точно больше, чем плохих (если бы было иначе, человечество уже перестало бы существовать, я уверена)», — рассказала актриса.