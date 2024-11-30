Юлия Снигирь снялась в фильме Евгения Цыганова вместе с его дочерью

Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала серию снимков со съемочной площадки фильма «Я не помню», режиссером которого стал ее супруг Евгений Цыганов. В картине также снялась старшая дочь артиста Полина Цыганова, рожденная в его первом браке с Ириной Леоновой.
«Теперь я знаю, что, как только соберешься сделать хорошее дело, встретишь на этом пути много хороших людей. И что таких людей на свете точно больше, чем плохих (если бы было иначе, человечество уже перестало бы существовать, я уверена)», — рассказала актриса.
Снигирь отметила, что Цыганов снял картину для благотворительного аукциона Action по просьбе фонда «Деменция. net», а сама Снигирь поддержала фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Звезда сериала «Танго на осколках» призналась, что много талантливых людей откликнулись и помогли с созданием киноленты.
Деталей сюжета она не стала раскрывать. Известно, что премьера состоится 1 декабря в рамках ежегодного благотворительного аукциона.
Ранее Юлия Снигирь показала нежное фото с Евгением Цыгановым со съемочной площадки.