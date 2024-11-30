68-летнюю звезду «Секса в большом городе» раскритиковали за выход в кожаном мини

Ким Кэтролл посетила открытие выставки «Зои Лоу: Легенды». Мероприятие состоялось в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Компанию звезде сериала «Секс в большом городе» составил ее возлюбленный Рассел Томас.
Для светского мероприятия 68-летняя актриса выбрала черное кожаное мини-платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру и ноги Кэтролл.
Она также надела туфли-лодочки на шпильках и кожаные перчатки средней длины. Образ звезда дополнила объемной сумкой из мягкой кожи и большими сережками-кольцами.
Некоторые поклонники отметили, что такой наряд актрисе не очень идет, и посоветовали звезде уволить своего стилиста. Другие и вовсе раскритиковали внешность актрисы и осудили за увлечение пластикой.
«Я люблю Ким, но это платье ей совсем не идет — рукава выглядят странно, как и глубокий V-образный вырез», «Я бы не узнал ее, если бы в статье не было написано, что это она. Она выглядит совсем по-другому», «Выглядит не лучшим образом», «Увольте своего стилиста», «Мини-платье не пошло ей на пользу. Она выглядит полнее, а макияж старит ее», — пишут читатели Daily Mail.
Напомним, Ким Кэтролл познакомилась с Расселом Томасом в 2016 году во время записи подкаста о бессоннице для программы «Женский час» на BBC Radio 4.
По словам актрисы, они сблизились в 2020 году во время пандемии. Звезда признается, что отношения с Томасом не похожи на ее предыдущие романы. До встречи с ним Кэтролл трижды была замужем.
«Наши жизни были такими разными и такими непохожими. Сейчас у нас хорошая жизнь, и я очень благодарна за это», — говорила актриса в интервью The Times.