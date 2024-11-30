68-летнюю звезду «Секса в большом городе» раскритиковали за выход в кожаном мини

«Я люблю Ким, но это платье ей совсем не идет — рукава выглядят странно, как и глубокий V-образный вырез», «Я бы не узнал ее, если бы в статье не было написано, что это она. Она выглядит совсем по-другому», «Выглядит не лучшим образом», «Увольте своего стилиста», «Мини-платье не пошло ей на пользу. Она выглядит полнее, а макияж старит ее», — пишут читатели Daily Mail.