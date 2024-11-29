Звезда «Деффчонок» снялась в крошечных шортах и топе: «Афродита»

Звезда сериала «Деффчонки», актриса Полина Максимова снялась в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Полина Максимова позировала в черных крошечных шортах и топе с глубоким декольте. На плечи она накинула полупрозрачную накидку с перьями. Актрисе также сделали укладку с пучком и выпустили пряди у лица. Завершил образ макияж с угольно-черными стрелками.
«Афродита», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
Полина Максимова дебютировала в кино в 2008 году. Она сыграла в картине «Возьми меня с собой». В фильмографии артистки более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Чебурашка», «Оффлайн», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Деффчонки», «След».
В августе 2023 года Максимова рассказала, что столкнулась с сильной аллергической реакцией после укуса пчелы. По словам артистки, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.
Ранее Полина Максимова назвала свой самый большой страх.