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Звезда «Деффчонок» снялась в крошечных шортах и топе: «Афродита»

Актриса Полина Максимова снялась в крошечных шортах и топе с глубоким декольте
Звезда «Деффчонок» снялась в крошечных шортах и топе: «Афродита»
Звезда «Деффчонок» снялась в крошечных шортах и топе: «Афродита»Источник: Газета.Ру

Звезда сериала «Деффчонки», актриса Полина Максимова снялась в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Полина Максимова позировала в черных крошечных шортах и топе с глубоким декольте. На плечи она накинула полупрозрачную накидку с перьями. Актрисе также сделали укладку с пучком и выпустили пряди у лица. Завершил образ макияж с угольно-черными стрелками.

«Афродита», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Полина Максимова дебютировала в кино в 2008 году. Она сыграла в картине «Возьми меня с собой». В фильмографии артистки более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Чебурашка», «Оффлайн», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Деффчонки», «След».

В августе 2023 года Максимова рассказала, что столкнулась с сильной аллергической реакцией после укуса пчелы. По словам артистки, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.

Ранее Полина Максимова назвала свой самый большой страх.