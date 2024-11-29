Калининград принимает XV фестиваль бразильского кино

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. XV фестиваль бразильского кино принимает Калининград, сообщает региональное министерство культуры. В 2024 году зрителям покажут восемь фильмов кинематографистов этой страны.
«Кинопоказы пройдут в калининградском кинотеатре “Заря” с 29 ноября по 1 декабря. Жители и гости города — поклонники бразильского кино увидят восемь киноновинок, в числе которых ленты различных жанров — комедии, драмы и биографические ленты», — уточнили в инфоцентре области.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, предваряя культурное событие, признался в Telegram-канале, что последним бразильским кино, которое он смотрел, был сериал «Рабыня Изаура» — лента середины 70-х годов из 100 серий в оригинальной версии. «С тех пор, похоже, многое изменилось и сегодня у нас есть шанс проверить это. Значит надо этим шансом воспользоваться!», — заметил он.
Фильм открытия фестиваля — музыкальный байопик «Гонзага». Фильм расскажет о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру.
В инфоцентре подчеркивают, что восемь фильмов, представленных в Калининграде, — это «восемь историй, которые стоит увидеть». В их числе романтическая комедия «Влюбленная», драма «Воспоминания о хижине», комедия «Моя сестра и я», биографическая драма «Наша мечта», драмы «От отца к сыну» и «Перола». Завершит фестивальный показ в Калининграде историческая драма «Путешествие Педро».