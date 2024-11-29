Калининград принимает XV фестиваль бразильского кино

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, предваряя культурное событие, признался в Telegram-канале, что последним бразильским кино, которое он смотрел, был сериал «Рабыня Изаура» — лента середины 70-х годов из 100 серий в оригинальной версии. «С тех пор, похоже, многое изменилось и сегодня у нас есть шанс проверить это. Значит надо этим шансом воспользоваться!», — заметил он.