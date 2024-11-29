Непристойный подарок на Рождество смутил 89-летнюю Джуди Денч

Популярная британская актриса театра и кино Джуди Денч приняла участие в благотворительной акции организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях и записала видео с распаковкой подарков на Рождество. Соответствующая публикация появилась на странице компании ShelterBox в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).