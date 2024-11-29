Молодой и энергичный, он стремительно ворвался в мир кино и успел заявить о себе как о яркой звезде нового поколения. Недавно Марк Эйдельштейн исполнил главную роль в драме «Анора», которая завоевала Золотую пальмовую ветвь в Каннах и стала одним из главных фаворитов предстоящего «Оскара». Сниматься Марк начал почти сразу же, как поступил в Школу-студию МХАТ в 2019 году. Сегодня в его фильмографии уже более 20 проектов и среди них — «Сто лет тому вперед», «Фарма» и «Чистые», не за горами «Буратино» и «Витринный экземпляр».