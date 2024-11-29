Эти артисты в центре внимания: каждый новый проект с их участием вызывает интерес, а талант и выдающиеся достижения сделали их кумирами. Несмотря на успех, их сердца остаются свободными. Расскажем о знаменитых актерах, которые пока еще не нашли любовь.
1. Марк Эйдельштейн
Молодой и энергичный, он стремительно ворвался в мир кино и успел заявить о себе как о яркой звезде нового поколения. Недавно Марк Эйдельштейн исполнил главную роль в драме «Анора», которая завоевала Золотую пальмовую ветвь в Каннах и стала одним из главных фаворитов предстоящего «Оскара». Сниматься Марк начал почти сразу же, как поступил в Школу-студию МХАТ в 2019 году. Сегодня в его фильмографии уже более 20 проектов и среди них — «Сто лет тому вперед», «Фарма» и «Чистые», не за горами «Буратино» и «Витринный экземпляр».
Эйдельштейн признается, что в юности очаровывал девушек, читая им стихи. Однако сейчас он сосредоточен на карьере и не торопится заводить романтические отношения. Несмотря на звание русского Шаламе и интерес западной публики, Марк остается скромным и не стремится выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
2. Никита Кологривый
30-летняя звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация» Никита Кологривый — один из самых востребованных артистов нового поколения. Его популярность стремительно возросла благодаря роли Кащея в криминальной драме Жоры Крыжовникова. На протяжении восьми лет Никита был в отношениях с актрисой Александриной Питиримовой, пара даже сыграла свадьбу, а в мае 2021 года у супругов родилась дочь Есения.
Однако в 2023-м стало известно, что Кологривый и Питиримова расстались, и, по слухам, причиной стал мимолетный роман Никиты с коллегой по фильму «Я — медведь» Агатой Муцениеце. Позже актер подтвердил, что между ним и экс-супругой Павла Прилучного была связь, и объяснил, что это была своеобразная помощь игре. Агата, в свою очередь, не стала отрицать слова Кологривого, отметив, что не хотела бы продолжать встречаться с ним.
Сам Кологривый утверждает, что занят карьерой и к роли семьянина, как выяснилось, еще не готов. По его словам, любая женщина рядом с ним сейчас столкнулась бы с трудностями, поскольку работа занимает сейчас все его время. Несмотря на скандальную репутацию, Никита остается перспективным актером, чья фильмография растет с каждым годом.
3. Роман Васильев
30-летний актер покорил зрительниц ролью ухажера Анны Богинской Матвея в сериале «Жить жизнь». Роман Васильев признавался, что работа над образом молодого нарцисса заставила задуматься об искренности в отношениях и научила распознавать манипуляции. Получается, Роман — не только красивый и талантливый, но еще и психологически подкован, а это, согласитесь, впечатляющее сочетание.
Роман, как и его коллеги-ровесники, занят съемками. При этом артист признавался, что не хочет играть одних лишь красавчиков и открыт для сложных вызовов. Он, к слову, блестяще сыграл в драме «Идентификация», а его герой — адвокат с особенностями, вызванными ДЦП.
Добавим, что Васильев свою частную жизнь предпочитает не обсуждать. Ходили слухи о его романе с звездой сериала «Чики» Варварой Шмыковой, с которой они вместе учились в Школе-студии МХАТ. У актера были отношения с Верой Колесниковой, о которых он вспоминал как о первых серьезных чувствах.
4. Влад Канопка
Звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка не раз разбивал сердца поклонниц. Они отмечали, что взгляд в спортивной драме неизменно притягивает именно Влад. В какой-то момент внимание фанаток стало до такой степени навязчивым, что тот попросил подругу Валентину Лукащук подыграть ему и изобразить романтические отношения.
Но личная жизнь актера, который в студенчестве получил прозвище «русский Брэд Питт», по-прежнему закрыта от посторонних. Известно только, что настоящую любовь он пока не встретил.
5. Юрий Колокольников
Актер известен не только на родине: он снялся у культового режиссера Кристофера Нолана в фильме «Довод» и появился в легендарной «Игре престолов». Впрочем, не только карьера Юрия Колокольникова вызывает интерес. Его личная жизнь — это загадка, окутанная слухами.
Юрий был женат на Надежде Маляровской, в этом браке у пары родилась дочь Таисия. Второй большой любовью актера стала Ксения Раппопорт. Они жили в гражданском браке и воспитывали дочь Софию. Несмотря на расставание, Колокольников поддерживает отношения с бывшими супругами.
После разрыва с Раппопорт Юрия замечали в компании модели Даяны Рамос Лафорте, несколько лет назад светские хроники сплетничали о романе Колокольникова с актрисой Вильмой Кутавичюте, с которой он вместе снимался в ленте «Воскресенский». Но информация не нашла подтверждения.
6. Петр Рыков
Карьера голубоглазого красавца с фигурой атлета началась с модельного бизнеса, где он добился успехов, сотрудничая с именитыми брендами. Несмотря на это, Петр Рыков решил, что моделинг — не его путь, и поступил во ВГИК. Популярность к Рыкову пришла после роли Алексея Покровского в сериале «Березка». Долгожданный успех актер ощутил после премьеры сериала с Юлией Снигирь «Кровавая барыня».
Петр относится к тем звездам, которые предпочитают держать свою личную жизнь за семью замками. Это порождает множество сплетен. Ему приписывали роман с телеведущей Машей Малиновской и актрисой Анной Чиповской. В 2020 году кумир зрительниц сообщил, что состоит в отношениях, но спустя полгода опроверг это заявление. На данный момент Рыков остается убежденным холостяком и не планирует жениться.
7. Максим Аверин
Путь актера к успеху начался с десятков ролей в сериалах, но популярность пришла с выходом криминального сериала «Глухарь». Успех закрепила медицинская драма «Склифосовский». Максим виртуозно сохраняет тайну вокруг личной жизни, одновременно подогревая интерес к своей персоне.
Аверин утверждает, что у него есть пассия, но детали предпочитает держать в секрете. Впрочем, он не раз разыгрывал публику на тему скорой женитьбы. На съемках шоу «Один в один» он демонстрировал теплые отношения с Анной Ардовой, а их заявление о свадьбе стало громким событием, но оказалось всего лишь шуткой. Позже подобное повторилось с актрисой Анной Якуниной: коллеги тогда опубликовали в соцсети фотографии из ЗАГСа.
8. Евгений Миронов
Один из самых обаятельных актеров остается кумиром для множества зрительниц. Помимо успешной карьеры в театре и кино, Евгений Миронов занимает пост художественного руководителя Государственного театра наций. В его фильмографии около 90 проектов, среди которых — «Достоевский», «Охотники за бриллиантами», «Апостол».
Евгений пока не спешит прощаться со статусом холостяка. Одно остается очевидным — важнейшей частью его мира стал сын Петя, рожденный от суррогатной матери. Мальчик как две капли воды похож на знаменитого отца. Многие полагают, Миронов сознательно выбрал такой путь, посвящая жизнь работе и воспитанию ребенка.