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Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза в исправительной колонии

Mash: актер Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в колонии
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Ефремов может выступить в роли Деда Мороза на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, администрация исправительной колонии рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза. Также уточняется, что актер не выйдет по условно-досрочному в 2024 году. Представители актера заявили, что попробуют подать прошение на УДО только в 2025-м.

20 октября адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что Ефремов встретит Новый год в колонии.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

17 октября 2022 года Shot сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».