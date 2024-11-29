Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза в исправительной колонии

Актер Михаил Ефремов может выступить в роли Деда Мороза на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечает издание, администрация исправительной колонии рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза. Также уточняется, что актер не выйдет по условно-досрочному в 2024 году. Представители актера заявили, что попробуют подать прошение на УДО только в 2025-м.
20 октября адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что Ефремов встретит Новый год в колонии.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.
17 октября 2022 года Shot сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».