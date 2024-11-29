Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при в Венгрии

Лента «Роман Костомаров: Рожденный дважды» удостоена Гран-при на Х Венгерском смотре инклюзивного кино в профессиональной категории «Вместе».
Перед показом фильма на фестивале Роман Костомаров обратился к зрителям с помощью видео: «Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни».
Продюсер картины Жан Просянов подчеркнул, что этот фильм — не просто об истории преодоления себя человеком, но и вдохновение для тех, что сталкивается с серьезным вызовом. «Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность», — сказал Просянов.
Фестиваль закончил свою работу вчера, 28 ноября.