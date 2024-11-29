Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при в Венгрии

Продюсер картины Жан Просянов подчеркнул, что этот фильм — не просто об истории преодоления себя человеком, но и вдохновение для тех, что сталкивается с серьезным вызовом. «Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность», — сказал Просянов.