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Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при в Венгрии

Фигурист надеется, что кинолента поддержит тех, кто сталкивался с трудностями в жизни
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Лента «Роман Костомаров: Рожденный дважды» удостоена Гран-при на Х Венгерском смотре инклюзивного кино в профессиональной категории «Вместе».

Перед показом фильма на фестивале Роман Костомаров обратился к зрителям с помощью видео: «Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни».

Продюсер картины Жан Просянов подчеркнул, что этот фильм — не просто об истории преодоления себя человеком, но и вдохновение для тех, что сталкивается с серьезным вызовом. «Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность», — сказал Просянов.

Фестиваль закончил свою работу вчера, 28 ноября.