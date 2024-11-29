Любимова: около 300 кинокартин в год требуется для развития отрасли в РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 300 релизов отечественных кинофильмов в год требуется для устойчивого развития киноотрасли, из них порядка 60 должны являться крупными, сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова.
«Для устойчивого развития отрасли требуется около 300 кинотеатральных релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых порядка 60 должны являться крупными релизами. В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь-ноябрь 2024 — 192. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году», — сказала она.
Кроме того, по ее словам, было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа. «Надеемся, эта мера также будет способствовать формированию равномерного релизного графика в будущем», — отметила Любимова.
Среди картин, выход в прокат которых запланирован на 2025 и 2026 годы, министр особенно выделила семейные фэнтезийно-приключенческие фильмы «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Буратино», приключенческую фантастику «Кракен», биографический фильм о жизни поэта Александра Пушкина «Пророк. История Александра Пушкина».